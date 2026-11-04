Chamba News: मटर की पैदावार ने भरी टोकरियां, बाजार ने खाली की किसानों की जेब

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पिछले साल 100 रुपये से ऊपर था औसत भाव, इस बार 75 रुपये पर सिमटासंवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। खेतों में मटर की फसल खूब फली, लेकिन किसानों को उसकी कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाई। भड़ेला में बुधवार को हरे मटर का भाव 85 रुपये से गिरकर 75 रुपये प्रति किलो रह गया।एक दिन में आई इस गिरावट से किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये कम दाम मिले। दिवाली से पहले बाजार में मांग बढ़ने के साथ भाव में उछाल की आस लगाए किसानों को सीजन के अंतिम दौर में उलट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।किसान किशन कुमार, धारो राम, जोगिंद्र कुमार, धर्म सिंह, मदन लाल और महिंद्र कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष मटर का औसत भाव 100 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा था। इस बार कीमतें इस स्तर तक भी नहीं पहुंचीं। अच्छी पैदावार के बावजूद कम दाम मिलने से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है।कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीजन की शुरुआत में किसानों को अच्छे भाव मिले थे। अब सीजन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में व्यापारियों ने कीमतें घटा दी हैं। किसानों ने भी इसी दर पर मटर बेचा है।