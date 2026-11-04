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Chamba News: मटर की पैदावार ने भरी टोकरियां, बाजार ने खाली की किसानों की जेब

Wed, 04 Nov 2026 11:04 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 11:04 PM IST
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Pea harvest fills the baskets, but the market empties the farmers' pockets.
दीपावली से पहले अच्छे भाव की उम्मीद टूटी, भड़ेला में एक दिन में 10 रुपये किलो सस्ता हुआ मटर
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पिछले साल 100 रुपये से ऊपर था औसत भाव, इस बार 75 रुपये पर सिमटा
संवाद न्यूज एजेंसी
सलूणी (चंबा)। खेतों में मटर की फसल खूब फली, लेकिन किसानों को उसकी कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाई। भड़ेला में बुधवार को हरे मटर का भाव 85 रुपये से गिरकर 75 रुपये प्रति किलो रह गया।
एक दिन में आई इस गिरावट से किसानों को प्रति क्विंटल एक हजार रुपये कम दाम मिले। दिवाली से पहले बाजार में मांग बढ़ने के साथ भाव में उछाल की आस लगाए किसानों को सीजन के अंतिम दौर में उलट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
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किसान किशन कुमार, धारो राम, जोगिंद्र कुमार, धर्म सिंह, मदन लाल और महिंद्र कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष मटर का औसत भाव 100 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा था। इस बार कीमतें इस स्तर तक भी नहीं पहुंचीं। अच्छी पैदावार के बावजूद कम दाम मिलने से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है।
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कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सीजन की शुरुआत में किसानों को अच्छे भाव मिले थे। अब सीजन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में व्यापारियों ने कीमतें घटा दी हैं। किसानों ने भी इसी दर पर मटर बेचा है।
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