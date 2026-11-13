Chamba News: धरने पर डटे 11 पेंशनर, आंदोलन के लिए 19 की बैकअप टीम तैयार

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विभिन्न पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने संभाली मोर्चे की जिम्मेदारी, शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की जिला इकाई का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। 13 नवंबर को आयोजित धरने में विभिन्न पेंशनर संगठनों के 11 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।वहीं, आंदोलन को लगातार जारी रखने के लिए 19 पेंशनरों की बैकअप टीम भी तैयार की गई है। समिति ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा।धरने में समिति के जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्य बाजीर सिंह यादव, पीडब्ल्यूए के स्टेट ऑडिटर राजिंदर सिंह हमलाल, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के केवल धीमान, भरमौर क्षेत्र के मनोनीत सदस्य उत्तम सिंह राणा, विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के जिला अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा और चमन लाल शर्मा शामिल रहे।इसके अलावा सेवानिवृत्त हॉर्टिकल्चर प्रसार अधिकारी बदरी नाथ राणा, एचआरटीसी सेवानिवृत्त कल्याण मंच के शराफत अली, संयुक्त सचिव लेख राज धीमान, जल शक्ति विभाग पेंशनर संघ के नरेश खन्ना और जिला इकाई के महामंत्री लोकिंदर कुमार शर्मा ने भी धरने में भाग लिया। पेंशनरों ने डीए की पांच लंबित किस्तों और एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग उठाई।