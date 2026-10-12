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Chamba News: चंबा के 16,885 विद्यार्थियों की रुकी छात्रवृत्ति का रास्ता साफ

Mon, 12 Oct 2026 10:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 12 Oct 2026 10:28 PM IST
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Path cleared for the stalled scholarships of 16,885 students in Chamba.
शिक्षा निदेशालय ने 99.36 लाख रुपये किए जारी, 12 शिक्षा खंडों को जल्द बजट भेजने के निर्देश
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पहली से पांचवीं तक 500 और छठी से आठवीं तक मिलेंगे 700 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के 16,885 विद्यार्थियों को लंबे इंतजार के बाद आईआरडीपी छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 99 लाख 36 हजार 100 रुपये का बजट जारी किया है। इससे जिले के 12 शिक्षा खंडों के पात्र विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
जारी बजट के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के 9,410 विद्यार्थियों के लिए 47 लाख पांच हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, कक्षा छठी से आठवीं तक के 7,475 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 52 लाख 31 हजार 100 रुपये जारी हुए हैं। योजना के तहत पहली से पांचवीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को 500 रुपये और छठी से आठवीं तक 700 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
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यह राशि बनीखेत, चंबा, चुवाड़ी, गैहरा, कल्हेल, कियानी, मैहला-1, मैहला-2, सलूणी, सिहुंता, सुंडला और तीसा शिक्षा खंडों के लिए जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिए हैं कि बजट जल्द संबंधित शिक्षा खंडों तक पहुंचाया जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को लंबित राशि मिल सके। छात्रवृत्ति मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई से जुड़े खर्चों में मदद मिलेगी।
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प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा मनोहर लाल ने छात्रवृत्ति के लिए बजट जारी होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि निदेशालय से राशि प्राप्त हुई है और इसे विद्यार्थियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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