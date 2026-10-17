फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Now the public will 'denotify' the government in Himachal: Jairam

अब जनता हिमाचल से सरकार को करेगी डिनोटिफाई : जयराम

Sat, 17 Oct 2026 10:45 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 17 Oct 2026 10:45 PM IST
विज्ञापन
Now the public will 'denotify' the government in Himachal: Jairam
भलेई में कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर-जागरूक पाठक
नेता प्रतिपक्ष बोले- ठंडे बस्ते में चली गई हैं जनकल्याणकारी योजनाएं
विज्ञापन

कांग्रेस पर चुनावी गारंटियां और घोषणापत्र में किए गए वादे पूरे न करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बनीखेत/सरोल/चंबा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा प्रवास के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में बुजुर्गों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, जबकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हजारों संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया।
अब जनता कांग्रेस सरकार को हिमाचल से डिनोटिफाई करेगी। यह बात उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कही।
नेता प्रतिपक्ष ने गृहिणी सुविधा, शगुन, सहारा, हिमकेयर और स्वावलंबन योजनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जनकल्याणकारी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई हैं। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी गारंटियां और घोषणापत्र में किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन

पंचायत चुनावों को टालने की कथित कोशिशों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने चुराह के कोटी और डलहौजी के भलेई में आयोजित नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान सम्मेलनों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से ग्रामीण विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की सफलता को कांग्रेस के प्रति जनता के असंतोष का संकेत बताया। साथ ही, कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आग्रह किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed