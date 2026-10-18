Chamba News: कॉलेज पहुंचने के लिए नहीं मिली बस सेवा, रोजाना परेशानी झेल रहे विद्यार्थी

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विद्यार्थियों ने कहा कि तेलका से सलूणी कॉलेज तक सरकारी बस चलाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है लेकिन बार-बार आग्रह करने और प्रस्ताव देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यह मामला उपमुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया गया था।इसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। विद्यार्थी अविनाश ठाकुर, प्रियंका कुमारी, शीतल कुमारी, रीता देवी, मनीष कुमार और पीयूष कुमार ने बताया कि कॉलेज लगने के समय इस रूट पर कोई बस उपलब्ध नहीं होती।इसके चलते उन्हें समय पर कॉलेज पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस सुविधा के अभाव में उन्हें दूसरे साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उनका समय प्रभावित होने के साथ नियमित रूप से कक्षाओं में पहुंचना भी चुनौती बन जाता है।विद्यार्थियों ने मांग की कि उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तेलका से राजकीय महाविद्यालय सलूणी तक कॉलेज के समय के अनुसार सरकारी बस सेवा शुरू की जाए, ताकि उन्हें रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।उधर, एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने कहा कि मामला उनके ध्यान में है। जैसे ही बस की व्यवस्था होगी, उसे इस रूट पर भेजा जाएगा।