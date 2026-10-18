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Chamba News: ओवरलोडिंग पर भड़के ग्रामीण, किलाड़ में किया चक्का जाम

Mon, 19 Oct 2026 11:08 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 11:08 AM IST
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Villagers, angered by overloading, stage a road blockade in Killar
पांगी (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र पांगी के मुख्यालय किलाड़ में रविवार को बसों में ओवरलोडिंग के विरोध में ग्रामीणों ने एचआरटीसी सब डिपो में चक्का जाम कर दिया।
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खिड़की से कुमार-परमार सड़क मार्ग पर जाने वाली बस में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर ग्रामीण भड़क गए। ग्राम पंचायत कुमार के प्रधान रूप सिंह ठाकुर की अगुवाई में ग्रामीणों ने करीब आधा घंटा प्रदर्शन किया।
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इस दौरान ग्रामीणों और एचआरटीसी प्रबंधन के बीच काफी देर तक बहस होती रही। विवाद बढ़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में मामला सुलझाने के प्रयास किए गए।
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इसके बाद केलांग रूट से आई अतिरिक्त बस को कुमार सड़क मार्ग पर भेजा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध समाप्त कर दिया।
पांगी घाटी में इन दिनों परिवहन व्यवस्था प्रभावित है। किलाड़ सब डिपो की करीब चार बसें खराब होने के कारण खड़ी हैं। बसों की कमी के चलते एचआरटीसी प्रबंधन को कई रूट आपस में जोड़कर सेवाएं चलानी पड़ रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने से हादसों का खतरा भी बना रहता है।
ग्रामीणों ने मांग की कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में क्षमता से अधिक सवारियां न बैठाई जाएं। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है।

उधर, एचआरटीसी सब डिपो किलाड़ के प्रभारी गुड्डू राम ने बताया कि सब डिपो की चार बसें खराब हैं, जिससे बस सेवाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। बसों के खराब होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है।
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