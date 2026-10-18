Chamba News: सिटी में आज

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चंबा चौगान में राज्य स्तरीय फुटबाॅल, हॉकी और हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे होगा।

धार्मिक

कियाणी में रामलीला का मंचन रात 8 बजे होगा।

भलेई माता मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में सुबह 8 बजे श्रद्धालु पूजा-अर्चना करेंगे।

सरकार गांव के द्वार

किलाड़ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

काउंसलिंग

रोजगार कार्यालय बालू में सुबह 10 बजे युवाओं के लिए कॅरिअर काउंसलिंग सत्र करवाया जाएगा।

खेलकूद