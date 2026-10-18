Chamba News: दो मासूम बच्चों के सिर से उठा मां का साया
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 11:06 AM IST
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सलूणी (चंबा)। शल्यूंड नाले के पास हुए सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां पलभर में छीन लीं। हादसे में जान गंवाने वाली पुनीता देवी अपने पीछे छह साल की बेटी शानवी और तीन साल के बेटे समर्थ को छोड़ गई हैं।
जिस उम्र में बच्चों को मां के स्नेह और ममता की सबसे अधिक जरूरत होती है, उसी उम्र में दोनों मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया। पुनीता देवी टिकरू स्कूल में अध्यापिका थीं। हादसे में उनके पति हरिंद्र कुमार भी घायल हुए हैं।
पुनीता देवी के असमय निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। दो साल पहले रेगुलर हुईं थी।
विधायक ने जताया दुख
डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने सड़क हादसे में अध्यापिका की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
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जिस उम्र में बच्चों को मां के स्नेह और ममता की सबसे अधिक जरूरत होती है, उसी उम्र में दोनों मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया। पुनीता देवी टिकरू स्कूल में अध्यापिका थीं। हादसे में उनके पति हरिंद्र कुमार भी घायल हुए हैं।
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पुनीता देवी के असमय निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। दो साल पहले रेगुलर हुईं थी।
विधायक ने जताया दुख
डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने सड़क हादसे में अध्यापिका की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
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