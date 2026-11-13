Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   A quiz and essay-writing competition was organized in Chuwari.

Chamba News: चुवाड़ी में प्रश्नोत्तरी और निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई

Fri, 13 Nov 2026 10:26 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 13 Nov 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
A quiz and essay-writing competition was organized in Chuwari.
चुवाड़ी (चंबा)। राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी में निर्वाचन साक्षरता क्लब की ओर से भटियात विधानसभा क्षेत्र स्तरीय प्रश्नोत्तरी एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

एसडीएम भटियात मनीष कुमार सोनी और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय सिंह पठानिया ने विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण, मतदान के अधिकार और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका की जानकारी दी।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में प्रियदर्शनी बीएड कॉलेज चुवाड़ी, पीएमजीएसएसएस चुवाड़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परछोड़, राजकीय महाविद्यालय चुवाड़ी, पीएमजीएसएसएस रायपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धाडू के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें से 10 प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। यह स्पर्धा 18 नवंबर को चंबा में होगी। एसडीएम ने प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed