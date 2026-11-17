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घायल की पहचान चमन (52) पुत्र नानक निवासी गांव नंगली के रूप में हुई है। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे चमन अपने घर में डाले गए नए लैंटर को पानी दे रहे थे। इसी दौरान वह मकान के पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगते ही वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए नागरिक अस्पताल भरमौर ले गए। यहां प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया।घटना की सूचना मिलने के बाद भरमौर थाना पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल और उसके परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।