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समारोह में कमल ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने नृत्य, देशभक्ति गीतों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी रंगारंग प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों का मन मोह लिया। विद्यालय ने सत्र 2026-27 की शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर कक्षा छठी से जमा दो तक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए सात विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। आशा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा को सफलता की मजबूत नींव बताया। उन्होंने पढ़ाई के साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने पर जोर दिया।नियमित उपस्थिति के लिए छठी कक्षा से नितिका देवी, सातवीं से रमन कुमार और आठवीं से रितिका देवी को सम्मानित किया गया। नौवीं से मानवी देवी, दसवीं से निहारिका शर्मा और ग्यारहवीं से शिवाली ठाकुर को भी यह सम्मान मिला। जमा दो से खुशबू ठाकुर को नियमित उपस्थिति के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि आशा ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और लगन को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने सभी को अपने लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।