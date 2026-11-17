विज्ञापन

पात्र प्रतिष्ठानों में 2.5 से 15 फीसदी तक प्रशिक्षुओं को रखना होगाआईटीआई पास युवाओं को मिलेगा 9600 रुपये मासिक मानदेयसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिले में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 30 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सरकारी विभागों, निजी उद्योगों, निगमों और बोर्डों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर युवाओं को प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अप्रेंटिसशिप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।उन्होंने सभी पात्र प्रतिष्ठान संचालकों को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत www.apprenticeindia.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही श्रम एवं उद्योग विभाग को जिले के ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटाने और इस दिशा में कार्य में तेजी लाने को कहा, जहां कर्मचारियों की संख्या 30 या इससे अधिक है। उन्होंने कहा कि पात्र प्रतिष्ठानों में कुल कर्मचारियों की संख्या के 2.5 से 15 प्रतिशत तक प्रशिक्षुओं को रखने का प्रावधान है। आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं से भी पोर्टल पर पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आईटीआई प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मानदेय 9600 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। निजी उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रशिक्षुओं के मानदेय का 25 प्रतिशत या अधिकतम 1500 रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षु सरकार की ओर से सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी।क्षेत्रीय प्रबंधक शुगल सिंह ने बताया कि निगम की कार्यशाला में प्रशिक्षु सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बैठक का संचालन आईटीआई चंबा के प्रधानाचार्य इंजीनियर विपन शर्मा ने किया। इस मौके पर आईटीआई कोटी के प्रधानाचार्य राहुल राठौर, आईटीआई सलूणी के पान चंद वर्मा, जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता गौरव ठाकुर, लोक निर्माण विभाग से दिनेश कुमार, डीईओ संतोष नाथ सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।