Chamba News: माहला ने कुपाहड़ा को तीन विकेट से हराया

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प्रतियोगिता के आयोजन सचिव राजीव सहगल ने बताया कि मुकाबले में कुपाहड़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 104 रन बनाए। टीम की ओर से भालू ने 21 रनों का योगदान दिया। वहीं, माहला की ओर से विक्की और अक्की ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी माहला की टीम ने सात विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की ओर से रवि ने 22 और अशोक ने 23 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों के योगदान से माहला की टीम मुकाबला जीतने में सफल रही। संवाद

चंबा। ऐतिहासिक चौगान में आयोजित राजकुमार बृजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में माहला की टीम ने कुपाहड़ा को तीन विकेट से पराजित किया।