Chamba News: निर्माणाधीन इमारत से गिरा मजदूर, उपचार के दौरान मौत

संवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। बनीखेत में बुधवार को निर्माणाधीन इमारत में काम करते समय 49 वर्षीय मजदूर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान पीएचसी बनीखेत में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान देव राज निवासी सकरेरा, तहसील डलहौजी के रूप में हुई है।हादसा बुधवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। देव राज निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नीचे गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथी मजदूर उन्हें तुरंत उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनीखेत ले गए। यहां तैनात चिकित्सक विश्व दीपक कंवर ने बताया कि देव राज को बेहद गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डलहौजी अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। संवाद