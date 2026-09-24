Chamba News: मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 18 पदों पर भर्ती

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विभाग बैकलॉग के पद भरेगा, निर्धारित बैच के अभ्यर्थियों के नाम होंगे प्रायोजितसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड-दो के बैकलॉग के 18 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने पात्र अभ्यर्थियों के लिए सूचना जारी की है। निर्धारित बैच के अनुसार अभ्यर्थियों के नाम रोजगार कार्यालयों के माध्यम से विभाग को प्रायोजित किए जाएंगे।कुल 18 पदों में सामान्य वर्ग के नौ पदों के लिए दिसंबर 2012 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक पद के लिए दिसंबर 2015, स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के एक पद के लिए दिसंबर 2025, अनुसूचित जाति के पांच पदों के लिए दिसंबर 2021 और अनुसूचित जनजाति के दो पदों के लिए दिसंबर 2022 तक के बैच के अभ्यर्थी पात्र होंगे।जिला रोजगार अधिकारी ने पात्र अभ्यर्थियों से 10 अक्तूबर तक संबंधित रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाने का आग्रह किया है। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय में अपने नाम की पुष्टि भी कर लें। निर्धारित तिथि तक नाम दर्ज न करवाने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। पदों के लिए अभ्यर्थियों की प्रायोजन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार पूरी की जाएगी। जितेंद्र वर्मा ने बताया कि भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय चंबा के दूरभाष नंबर 01899-222209 पर संपर्क किया जा सकता है।