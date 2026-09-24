Chamba News: ढाबों में थाली महंगी, रेट लिस्ट भी गायब

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मेडिकल कॉलेज मार्ग के ढाबों में दर सूची नदारद, प्रशासन ने अधिक वसूली पर कार्रवाई की बात कहीसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर में ढाबों की थाली पर महंगाई की मार पड़ने के साथ दर सूची को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज मार्ग पर संचालित कुछ ढाबों में खाद्य पदार्थों के दाम करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की शिकायत सामने आई है।खास बात यह है कि कई जगह उपभोक्ताओं को कीमतों की जानकारी देने वाली दर सूची ही प्रदर्शित नहीं की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भोजन के लिए अधिक राशि चुकानी पड़ रही है।स्थानीय लोगों सन्नी कुमार, संजय शर्मा, विनोद कुमार, गुरमीत सिंह, अजय कुमार, करण महाजन और योगराज ने बताया कि एक माह पहले कढ़ाई पनीर 250 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब इसके 300 रुपये लिए जा रहे हैं। लोगों के अनुसार दाम बढ़ाने के संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। बावजूद इसके ढाबों में बढ़ी दरों पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं।लोगों ने बताया कि दर सूची के बारे में पूछने पर कुछ ढाबों में कहा जाता है कि यहां सूची नहीं लगाई जाती। लोगों ने प्रशासन से बिना दर सूची खाद्य वस्तुएं बेचने और निर्धारित दर से अधिक वसूली करने वाले ढाबा संचालकों पर कार्रवाई की मांग की है।अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि प्रशासन ने खाने-पीने की वस्तुओं की दरें निर्धारित कर रखी हैं। निर्धारित दर से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ढाबों में दर सूची प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।