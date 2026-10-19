Chamba News: कियाणी में ढोलकी और गीतों से जगाया कुंभकर्ण

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संवाद न्यूज एजेंसीचंबा। कियाणी में आयोजित रामलीला में कुंभकर्ण को जगाने के प्रसंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा। कलाकारों ने ढोलकी की थाप और गीतों के माध्यम से कुंभकर्ण को नींद से जगाने का दृश्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक अंदाज में हुए मंचन ने रामायण के इस प्रसंग को मंच पर जीवंत कर दिया।प्रस्तुति के दौरान कलाकारों ने कुंभकर्ण को जगाने के लिए ढोलकी बजाई और गीत गाए। अभिनय और पारंपरिक शैली के मेल से तैयार इस दृश्य ने रामलीला देखने पहुंचे लोगों का मनोरंजन किया। कलाकारों की प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को रामायण के एक रोचक प्रसंग को करीब से देखने का अवसर मिला।कियाणी में रामलीला के आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग उत्साह के साथ मंचन देखने पहुंच रहे हैं। रामलीला में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का मंचन किया जा रहा है।रामलीला भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को रामायण की कथाओं और उनसे जुड़ी मान्यताओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। साथ ही, नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में भी मदद मिलती है। कियाणी में कलाकारों की प्रस्तुतियां इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।