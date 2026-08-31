Chamba News: कबड्डी प्रतियोगिता में कीड़ी बना विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 31 Aug 2026 10:27 PM IST
विज्ञापन
कीड़ी स्कूल में सेंट्रल जोन की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन
संवाद न्यूज एजेंसी
साहो (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कीड़ी में अंडर-14 छात्र वर्ग की सेंट्रल जोन चंबा की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 44 स्कूलों के करीब 360 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि विनोद सोनी का प्रधानाचार्य पवन वर्मा ने शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलों में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना है। खिलाड़ियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। खेल प्रभारी मनोज कश्मीरी ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कीड़ी विजेता और राजकीय उच्च विद्यालय कलौता उपविजेता रहा। बैडमिंटन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लुड्डू ने पहला और राजकीय उच्च विद्यालय ओड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में लुड्डू विजेता और रांडोह उपविजेता रहा। वॉलीबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा विजेता और कीड़ी उपविजेता रहा। कीड़ी स्कूल के विशाल कुमार को सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के डॉ. राजीव ने विद्यार्थियों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया। छात्राओं ने पहाड़ी नाटी और पंजाबी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। प्रधानाचार्य पवन वर्मा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, वालंटियर्स, स्काउट्स-गाइड्स और अध्यापकों का आभार जताया। इस दौरान संजीव जरयाल, प्रेम चंद, नवल शर्मा, नीरज शर्मा समेत अन्य अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
साहो (चंबा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कीड़ी में अंडर-14 छात्र वर्ग की सेंट्रल जोन चंबा की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 44 स्कूलों के करीब 360 खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि विनोद सोनी का प्रधानाचार्य पवन वर्मा ने शॉल, टोपी और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि खेलों में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना है। खिलाड़ियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। खेल प्रभारी मनोज कश्मीरी ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
विज्ञापन
कबड्डी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कीड़ी विजेता और राजकीय उच्च विद्यालय कलौता उपविजेता रहा। बैडमिंटन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लुड्डू ने पहला और राजकीय उच्च विद्यालय ओड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में लुड्डू विजेता और रांडोह उपविजेता रहा। वॉलीबाल में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा विजेता और कीड़ी उपविजेता रहा। कीड़ी स्कूल के विशाल कुमार को सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। कार्यक्रम में आयुष विभाग के डॉ. राजीव ने विद्यार्थियों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया। छात्राओं ने पहाड़ी नाटी और पंजाबी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। प्रधानाचार्य पवन वर्मा ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए खिलाड़ियों, वालंटियर्स, स्काउट्स-गाइड्स और अध्यापकों का आभार जताया। इस दौरान संजीव जरयाल, प्रेम चंद, नवल शर्मा, नीरज शर्मा समेत अन्य अधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे।
विज्ञापन