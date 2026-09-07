{"_id":"6a9e7fc62dc98bc6c30b1213","slug":"video-hrtc-employees-protest-third-day-in-chamba-demand-action-against-officer-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: एचआरटीसी कर्मचारियों का विरोध तीसरे दिन भी जारी, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

एचआरटीसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आयोजित गेट मीटिंग में चालकों और परिचालकों ने एक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग दोहराई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा है, जिससे उनमें लगातार रोष बढ़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। कई बार अपनी समस्याओं को प्रबंधन के समक्ष रखने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। इसी के चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। सोमवार को हुई गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निगम प्रबंधन से पूरे मामले का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। गेट मीटिंग में प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर, एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रधान हेम राज और ओम शंकर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने निगम प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन को जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि विवाद का समाधान हो सके और कामकाज सामान्य रूप से चलता रहे।

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