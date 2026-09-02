Chamba News: पहाड़ी से मलबा गिरने से दो घंटे बंद रही केहल-समलेउ सड़क

मार्ग बंद होने से समलेउ, चुहल, मिहनू, गढ़, टरवाड़, दाल और कट्टल समेत आसपास के गांवों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।दोपहर करीब 2:30 बजे भारी मात्रा में मलबा सड़क पर गिर गया था। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मौके पर भेजी और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। शाम करीब 4:30 बजे मार्ग को सभी वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया।उधर विभाग के सहायक अभियंता राजकुमार ने बताया कि मलबा गिरने की सूचना मिलते ही जेसीबी भेज दी गई थी। मलबा हटाने के बाद मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया।