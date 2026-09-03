Chamba News: हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाहकड़ी का श्मशानघाट डिस्मेंटल

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स्थानीय लोगों का दावा है कि हाईकोर्ट ने दूसरे श्मशानघाट तक रास्ते के निर्माण को लेकर भी आदेश दिए हैं। ऐसे में नगर परिषद को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जल्द रास्ते का निर्माण करवाना चाहिए। दूसरे श्मशानघाट जाने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे में लोग वहां तक रास्ता निर्माण करने की मांग उठा रहे है। नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष भावना गुलाटी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की है।

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चंबा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वीरवार को जुलाहकड़ी में बने श्मशानघाट को डिस्मेंटल कर दिया गया। राजस्व विभाग और नगर परिषद चंबा की टीम ने मौके पर पहुंचकर न्यायालय के आदेशों के तहत कार्रवाई की। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और कार्रवाई पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, श्मशानघाट हटाए जाने के बाद उन्होंने नगर परिषद से दूसरे श्मशानघाट तक रास्ता बनाने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए वैकल्पिक स्थल तक पहुंचने का उचित रास्ता होना जरूरी है।