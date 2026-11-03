फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Insurance claim rejected; now the company will pay Rs 4.25 lakh

Chamba News: बीमा क्लेम ठुकराया, अब कंपनी देगी 4.25 लाख रुपये

Wed, 04 Nov 2026 10:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Nov 2026 10:29 AM IST
विज्ञापन
Insurance claim rejected; now the company will pay Rs 4.25 lakh
चंबा। सड़क हादसे में वाहन मालिक की मौत के बाद बीमा क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक की मां को बीमा राशि देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कंपनी को 4,25,481 रुपये बीमा राशि, 7,500 रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये मुकदमे का खर्च देना होगा। यह मामला 25 मार्च 2024 का है, जब चंबा के मियादी नाला में वाहन संख्या एचपी-01सी-2106 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
विज्ञापन

हादसे में वाहन मालिक और चालक अरुण वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। वाहन का बीमा द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से करवाया गया था। मृतक की मां पुष्पा देवी ने बीमा क्लेम के लिए दस्तावेज जमा किए थे। कंपनी ने 8 अक्तूबर 2024 को दावा खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

कंपनी का तर्क था कि हादसे के समय चालक शराब के नशे में था। धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतक के रक्त में 135.05 मिलीग्राम एथिल अल्कोहल पाया गया था। कंपनी ने इसे पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन बताकर भुगतान से मना किया था।
आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य नारायण ठाकुर ने सुनवाई के दौरान पोस्टमार्टम और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट देखी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रक्त नमूना शीशी में सील किया गया था, जबकि प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूना कपड़े की थैली में रखी प्लास्टिक ट्यूब में पहुंचा था।
दोनों रिपोर्टों में इस अंतर को लेकर आयोग ने सवाल उठाए। नमूने की पैकिंग कैसे बदली, इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिला। आयोग ने सर्वेयर की रिपोर्ट और वाहन की 4,26,481 रुपये की बीमित घोषित कीमत पर विचार किया।

आयोग ने वाहन को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना। शिकायतकर्ता का दावा स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 4,25,481 रुपये देने के निर्देश दिए। इस राशि पर आरसी रद्द होने की सूचना से भुगतान तक नौ फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा।
पुष्पा देवी को वाहन की आरसी रद्द करवाकर कंपनी को सौंपनी होगी और वाहन का मलबा बीमा कंपनी के पास रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed