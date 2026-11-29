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नौकरी का मौका.... रोजगार कार्यालय बालू, सुंडला और चुवाड़ी में निजी कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक लिए जाएंगे। यह जानकारी रोजगार अधिकारी जितेंद्र वर्मा ने दी।

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काउंसलिंग काउंसलिंग

रोजगार कार्यालय बालू में सुबह 10:30 बजे युवाओं के लिए कॅरिअर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा।

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शिक्षा

रैली : सरोल स्कूल में एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी सुबह 10 बजे जागरूकता रैली निकालेंगे।

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शिविर : नैनीखड्ड स्कूल में चल रहे एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवी बाजार में नशे को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे।

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खेलकूद

क्रिकेट : ऐतिहासिक चंबा चौगान में एचपीएसईबी और बरोर की टीमों के बीच सुबह 9 बजे क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

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हॉकी : ऐतिहासिक चंबा चौगान में चल रही हॉकी प्रतियोगिता का समापन दोपहर 12 बजे होगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर

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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर ओपीड़ी।

मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।

नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।

आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।

गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।

सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।

त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।

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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

- आपातकालीन नंबर- 01899-22239

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काम की बात