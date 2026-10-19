Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:13 PM IST
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काम की बात
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बिजली बंद ... विद्युत उपमंडल चंबा-1 के सिटी-1 फीडर की मरम्मत और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई 11 केवी लाइन बिछाने के चलते 21 अक्तूबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे परेल, बालू, तड़ोली, सुल्तानपुर, चंबी, गलू और ओवड़ी सहित अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। कार्य मौसम पर निर्भर रहेगा।
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आज खास
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धार्मिक
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रामलीला का मंचन : कियाणी में रामलीला मंचन के दौरान रात 9 बजे श्रीराम का राजतिलक होगा।
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पुतला दहन : चंबा चौगान में अपराह्न 6 बजे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा।
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भंडारा : कियाणी में अपराह्न 6 बजे दशहरे के उपलक्ष्य पर भंडारा आयोजित होगा।
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खेलकूद
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अभ्यास : बैडमिंटन हॉल चंबा में सुबह 8 बजे युवा बैडमिंटन का अभ्यास करेंगे।
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राजनीति
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निरीक्षण : धरवास स्थित आदर्श आवासीय विद्यालय धरवास का पूर्वाह्न 11 बजे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी निरीक्षण करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा में मंगलवार को दशहरा पर्व के चलते अवकाश रहेगा। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ जरूरी परामर्श ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक देंगे।
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विज्ञापन
बिजली बंद ... विद्युत उपमंडल चंबा-1 के सिटी-1 फीडर की मरम्मत और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई 11 केवी लाइन बिछाने के चलते 21 अक्तूबर को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे परेल, बालू, तड़ोली, सुल्तानपुर, चंबी, गलू और ओवड़ी सहित अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। कार्य मौसम पर निर्भर रहेगा।
आज खास
धार्मिक
रामलीला का मंचन : कियाणी में रामलीला मंचन के दौरान रात 9 बजे श्रीराम का राजतिलक होगा।
पुतला दहन : चंबा चौगान में अपराह्न 6 बजे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा।
भंडारा : कियाणी में अपराह्न 6 बजे दशहरे के उपलक्ष्य पर भंडारा आयोजित होगा।
खेलकूद
अभ्यास : बैडमिंटन हॉल चंबा में सुबह 8 बजे युवा बैडमिंटन का अभ्यास करेंगे।
राजनीति
निरीक्षण : धरवास स्थित आदर्श आवासीय विद्यालय धरवास का पूर्वाह्न 11 बजे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी निरीक्षण करेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा में मंगलवार को दशहरा पर्व के चलते अवकाश रहेगा। आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों की स्वास्थ्य जांच करने के साथ जरूरी परामर्श ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक देंगे।
विज्ञापन