Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 09 Sep 2026 10:23 PM IST
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काम की बात
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शिविर... प्रदेश सरकार की ओर से 11 सितंबर को सिविल अस्पताल भरमौर में एक दिवसीय मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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आज खास
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पोषण अभियान : चंबा में पोषण अभियान कार्यक्रम का आगाज सुबह 10 बजे से होगा।
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क्रिकेट : चंबा चौगान में वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सलोह और मिक्स इलेवन के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
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साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय सुंडला में साक्षात्कार सुबह 10 बजे से होंगे।
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कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय चंबा में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से होगी।
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अभ्यास : बैडमिंटन हॉल चंबा में खिलाड़ी बैडमिंटन का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।
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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392
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शिविर... प्रदेश सरकार की ओर से 11 सितंबर को सिविल अस्पताल भरमौर में एक दिवसीय मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
आज खास
पोषण अभियान : चंबा में पोषण अभियान कार्यक्रम का आगाज सुबह 10 बजे से होगा।
क्रिकेट : चंबा चौगान में वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत सलोह और मिक्स इलेवन के बीच मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।
साक्षात्कार : उप रोजगार कार्यालय सुंडला में साक्षात्कार सुबह 10 बजे से होंगे।
कॅरिअर काउंसलिंग : रोजगार कार्यालय चंबा में कॅरिअर काउंसलिंग सुबह 10 बजे से होगी।
अभ्यास : बैडमिंटन हॉल चंबा में खिलाड़ी बैडमिंटन का अभ्यास सुबह 8 बजे से करेंगे।
मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर
बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर
मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।
नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।
आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।
गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।
सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।
त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।
- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।
- आपातकालीन नंबर- 01899-222392