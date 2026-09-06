Chamba News: सिटी में आज

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

तारीख बढ़ाई.... आंगनबाड़ी वर्करों और क्रैच पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढा़कर 29 सितंबर कर दी गई है। भटियात में 7 और डलहौजी में 9 अक्तूबर को साक्षात्कार लिए जाएंगे।आज खासछिंज मेला : सुरंगानी में छिंज मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।मंथन : लक्ष्मण क्लब चंबा में हिम आंचल पेंशनर संघ की बैठक सुबह 10 बजे होगी। इसमें समस्याओं पर मंथन होगा।बैठक : समिति भवन भटियात में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक सुबह 10 बजे होगी।खेलकूद : सरोल में खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के मैच सुबह 8 बजे से खेले जाएंगे।क्रिकेट : वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत कुपाड़ा और खलनी के बीच मैच सुबह 9 बजे खेला जाएगा।मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबरबाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोरमेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।- आपातकालीन नंबर- 01899-222392