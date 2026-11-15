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Chamba News: सिटी में आज

Sun, 15 Nov 2026 10:07 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:07 PM IST
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In the city today
काम की बात
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे आदर्श नगर, हरदासपुरा और जुलाहकड़ी में गैस की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी करियां नाला के समीप भी उपलब्ध रहेगी।
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आज खास
प्रेस दिवस

उपायुक्त कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11:30 बजे से होगा।
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ग्रामसभाएं
जिले की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा।
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धार्मिक
शिव मंदिर करियां में अपराह्न 3 बजे से भजन-कीर्तन होगा।
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खेलकूद
चंबा चौगान में राजनगर और डीसीए चंबा के बीच क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से होगा।

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