Chamba News: पनिहार जा रहे युवक का रास्ता रोककर पीटा, सिर और बाजू में चोटें

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पीड़ित विनायक शर्मा पुत्र किशन चंद निवासी गांव शुदरा, डाकघर ठाकरी मट्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।विनायक के अनुसार शनिवार दोपहर वह पनिहार में नहाने जा रहा था। इसी दौरान अमित पुत्र दीप ने उसका रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट में उसके सिर और बाजू में चोटें आई हैं।पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण करवाया है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी को थाने में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मामले में पूछताछ की जाएगी। संवाद