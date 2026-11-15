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Chamba News: पनिहार जा रहे युवक का रास्ता रोककर पीटा, सिर और बाजू में चोटें

Sun, 15 Nov 2026 10:09 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 15 Nov 2026 10:09 PM IST
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A young man on his way to fetch water was intercepted and beaten; he sustained injuries to his head and arm.
चंबा। पनिहार में नहाने जा रहे युवक के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने पहले उसे गालियां दीं और विरोध करने पर लात-घूंसों से हमला कर घायल कर दिया।
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पीड़ित विनायक शर्मा पुत्र किशन चंद निवासी गांव शुदरा, डाकघर ठाकरी मट्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
विनायक के अनुसार शनिवार दोपहर वह पनिहार में नहाने जा रहा था। इसी दौरान अमित पुत्र दीप ने उसका रास्ता रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। मारपीट में उसके सिर और बाजू में चोटें आई हैं।
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पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घायल का मेडिकल परीक्षण करवाया है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि आरोपी को थाने में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर मामले में पूछताछ की जाएगी। संवाद
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