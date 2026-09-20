Chamba News: सिटी में आज

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कैंपस इंटरव्यू... जिला रोजगार कार्यालय चंबा में 22 सितंबर को परिसर साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी कंपनी विभिन्न पदों पर 80 युवाओं की भर्ती करेगी। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी चंबा जितेंद्र वर्मा ने दी। उन्होंने युवाओं से साक्षात्कार में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है।

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आज खास

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रोजगार

काउंसलिंग : जिला रोजगार कार्यालय चंबा में काउंसलिंग सत्र का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा।

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धार्मिक

पूजा-अर्चना : करियां स्थित शिव मंदिर में ज्येष्ठ सोमवार के उपलक्ष्य पर पूजा-अर्चना सुबह 7 बजे से होगी।

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खेलकूद

प्रशिक्षण : एचपीसीए क्रिकेट अकादमी हरिपुर में विशेष प्रशिक्षण शिविर सुबह 8 और दोपहर 3 बजे से होगा।

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क्रिकेट : ऐतिहासिक चंबा चौगान प्रौथा और कुड़था इलेवन के बीच क्रिकेट मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा।

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सेहत

जागरूकता : पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र करियां में पोषण जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा।

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मेडिकल कॉलेज चंबा ओपीडी-कमरा नंबर

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बाल रोग : डॉ. विजय यादव (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर

मेडिसिन : डॉ. उमर (कमरा नंबर-213)। फर्स्ट फ्लोर ।

नेत्र ओपीडी : डॉ इयति (कमरा नंबर-423)। फोर्थ फ्लोर।

आर्थो : डॉ. अनुज (कमरा नंबर-207)। फर्स्ट फ्लोर।

गायनी : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311)। सेकेंड फ्लोर।

सर्जरी : डॉ. अरविंद (कमरा नंबर-209)। फर्स्ट फ्लोर।

त्वचा रोग : डॉ. रितु(कमरा नंबर-317)। सेकेंड फ्लोर।

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- आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदल भी सकती है।

- आपातकालीन नंबर- 01899-222392



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काम की बात