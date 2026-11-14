Chamba News: सिटी में आज

विज्ञापन



-- -- --

बैठक

रणनीति : भारतीय जनता पार्टी मेल मंडल की बैठक ढुनियारा बंगला में सुबह 10 बजे होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी।

--

मंथन : सनातन धर्म सभा की मासिक बैठक सभा भवन में सुबह 10 बजे आयोजित होगी।

--

शिविर

जागरूकता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमौर में एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 9 बजे जागरूकता रैली निकालेंगे।

--

जानकारी : पशुपालन विभाग थुलेल में पशुपालकों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे ट्रांजिट कैंप का आयोजन करेगा। इसमें विभाग की योजनाएं बताई जाएंगी।

--

काम की बात

साक्षात्कार... जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने के लिए 16, 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

--

ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी

मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच होगी।

-- -- -- -- -- -

आज खास