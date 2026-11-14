Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 14 Nov 2026 09:27 PM IST
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आज खास
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बैठक
रणनीति : भारतीय जनता पार्टी मेल मंडल की बैठक ढुनियारा बंगला में सुबह 10 बजे होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी।
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मंथन : सनातन धर्म सभा की मासिक बैठक सभा भवन में सुबह 10 बजे आयोजित होगी।
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शिविर
जागरूकता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमौर में एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 9 बजे जागरूकता रैली निकालेंगे।
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जानकारी : पशुपालन विभाग थुलेल में पशुपालकों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे ट्रांजिट कैंप का आयोजन करेगा। इसमें विभाग की योजनाएं बताई जाएंगी।
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काम की बात
साक्षात्कार... जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने के लिए 16, 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
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ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी
मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच होगी।
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बैठक
रणनीति : भारतीय जनता पार्टी मेल मंडल की बैठक ढुनियारा बंगला में सुबह 10 बजे होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी।
मंथन : सनातन धर्म सभा की मासिक बैठक सभा भवन में सुबह 10 बजे आयोजित होगी।
शिविर
जागरूकता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमौर में एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 9 बजे जागरूकता रैली निकालेंगे।
जानकारी : पशुपालन विभाग थुलेल में पशुपालकों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे ट्रांजिट कैंप का आयोजन करेगा। इसमें विभाग की योजनाएं बताई जाएंगी।
काम की बात
साक्षात्कार... जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने के लिए 16, 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी
मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच होगी।