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Chamba News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 09:27 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 14 Nov 2026 09:27 PM IST
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In the city today
आज खास
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बैठक
रणनीति : भारतीय जनता पार्टी मेल मंडल की बैठक ढुनियारा बंगला में सुबह 10 बजे होगी। इसमें विभिन्न मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी।
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मंथन : सनातन धर्म सभा की मासिक बैठक सभा भवन में सुबह 10 बजे आयोजित होगी।
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शिविर
जागरूकता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भरमौर में एनएसएस स्वयंसेवी सुबह 9 बजे जागरूकता रैली निकालेंगे।
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जानकारी : पशुपालन विभाग थुलेल में पशुपालकों के लिए पूर्वाह्न 11 बजे ट्रांजिट कैंप का आयोजन करेगा। इसमें विभाग की योजनाएं बताई जाएंगी।
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काम की बात
साक्षात्कार... जलशक्ति विभाग मंडल सलूणी में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने के लिए 16, 17 और 18 नवंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।
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ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी
मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते आपातकालीन कक्ष में ही मरीजों के स्वास्थ्य की जांच होगी।
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