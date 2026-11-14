Chamba News: तीन दिन से लंगेरा रूट पर सरकारी बस का इंतजार

नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को अधिक दिक्कत, निगम प्रबंधन से सेवा बहाल करने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीसलूणी (चंबा)। चंबा-लंगेरा रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा लगातार तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो पाई है। रूट पर निगम की एकमात्र बस नहीं चलने से यात्रियों को रोजाना आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग बस स्टॉप पर घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन बस न पहुंचने पर उन्हें निजी वाहनों से सफर करना पड़ता है।यात्री सुनील कुमार, राज कुमार, बलदेव कुमार, मदन शर्मा, अमर सिंह और हेम राज ने बताया कि लंगेरा रूट पर निगम की एक ही बस चलती है। पिछले तीन दिनों से इसके नहीं आने के कारण नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और रोजमर्रा के काम से सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकारी बस सेवा उपलब्ध न होने से लोगों को निजी वाहनों में अधिक किराया खर्च कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। यात्रियों ने निगम प्रबंधन से मांग की है कि लंगेरा रूट पर बस सेवा जल्द नियमित की जाए, ताकि लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। उधर, अड्डा इंचार्ज सरदार मोहम्मद ने बताया कि किन्हीं कारणों के चलते बस रूट पर नहीं भेजी गई थी। जल्द ही बस सेवा बहाल कर दी जाएगी।