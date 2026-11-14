Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   The electricity bill will be received on the first of every month.

Chamba News: हर महीने की पहली तारीख को मिलेगा बिजली बिल

Sat, 14 Nov 2026 09:33 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 14 Nov 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
The electricity bill will be received on the first of every month.
स्मार्ट मीटर लगने के बाद बदली बिलिंग व्यवस्था, अब पहली तारीख से ही कर सकेंगे भुगतान
विज्ञापन

पहले दूसरे सप्ताह में जारी होते थे बिल, उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए मिलेगा पूरा महीना
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल जारी करने की व्यवस्था बदल गई है। अब उपभोक्ताओं को हर महीने की पहली तारीख को ही बिल उपलब्ध होगा।
साथ ही बिल जमा करवाने की प्रक्रिया भी पहली तारीख से शुरू हो सकेगी। नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बिल मिलने और भुगतान के लिए पहले की तरह दूसरे और तीसरे सप्ताह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
विज्ञापन

इससे पहले बिजली बोर्ड की ओर से हर महीने दूसरे सप्ताह में बिल जारी किए जाते थे। इसके बाद उपभोक्ताओं को तीसरे सप्ताह तक भुगतान करना होता था। कई बार बिल देरी से मिलने पर भुगतान के लिए कम समय बचता था, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। अब स्मार्ट मीटर प्रणाली के तहत बिलिंग की निर्धारित तारीख तय होने से उपभोक्ता समय रहते भुगतान की योजना बना सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राजीव ठाकुर ने बताया कि स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू होने के बाद हर महीने की पहली तारीख को बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं। उपभोक्ता भी इसी दिन से बिल जमा करवा सकते हैं। इससे बिलिंग और भुगतान की प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक होगी।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed