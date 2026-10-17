Chamba News: सिटी में आज

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राजनीति

दौरा : जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी पूर्वाह्न 11 बजे पुर्थी में जनसमस्याएं सुनेंगे।

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खेलकूद

प्रतियोगिता : चंबा चौगान में खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 8 बजे से खेले जाएंगे।

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शिविर

प्रभातफेरी : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सलूणी में शिविर के दौरान एनएसएस स्वयं सेवी सुबह 7 बजे बजे प्रभातफेरी निकालेंगे।

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धामिक

भंडारा : भद्रकाली माता मंदिर भलेई में अष्टमी पर पूजा-अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

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रामलीला का मंचन : ऐतिहासिक चंबा चौगान में रामलीला का मंचन शाम 8 बजे से किया जाएगा।

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ओपीडी सेवाएं : मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते मरीजों को इमरजेंसी में सेवाएं उपलब्ध होंगी। --

आज खास