Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 03 Oct 2026 09:46 PM IST
विज्ञापन
आज खास
-- -- -- ---
आवेदन मांगे... बाल विकास परियोजना मैहला के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 20 अक्तूबर तक आवेदतन कर सकती हैं।
--
धार्मिक
प्रवचन : निरंकारी सत्संग भवन मुगला में पूर्वाह्न 11 बजे से प्रवचनों की अमृतवर्षा होगी।
--
भजन-कीर्तन : जिला मुख्यालय स्थित हरिराय मंदिर में महिलाएं दोपहर 12 बजे से भजन-कीर्तन करेंगी।
--
खेलकूद
मुकाबले : चंबा चौगान में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 10 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
--
जागरूकता
शिविर : विश्व पशु दिवस पर जागरूक शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
--
ओपीडी
मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते इमरजेंसी कक्ष में ही मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी।
--
विज्ञापन
आवेदन मांगे... बाल विकास परियोजना मैहला के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 20 अक्तूबर तक आवेदतन कर सकती हैं।
धार्मिक
प्रवचन : निरंकारी सत्संग भवन मुगला में पूर्वाह्न 11 बजे से प्रवचनों की अमृतवर्षा होगी।
भजन-कीर्तन : जिला मुख्यालय स्थित हरिराय मंदिर में महिलाएं दोपहर 12 बजे से भजन-कीर्तन करेंगी।
खेलकूद
मुकाबले : चंबा चौगान में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 10 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
जागरूकता
शिविर : विश्व पशु दिवस पर जागरूक शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
ओपीडी
मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते इमरजेंसी कक्ष में ही मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी।