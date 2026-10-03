Chamba News: सिटी में आज

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आवेदन मांगे... बाल विकास परियोजना मैहला के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी 20 अक्तूबर तक आवेदतन कर सकती हैं।

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धार्मिक

प्रवचन : निरंकारी सत्संग भवन मुगला में पूर्वाह्न 11 बजे से प्रवचनों की अमृतवर्षा होगी।

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भजन-कीर्तन : जिला मुख्यालय स्थित हरिराय मंदिर में महिलाएं दोपहर 12 बजे से भजन-कीर्तन करेंगी।

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खेलकूद

मुकाबले : चंबा चौगान में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के तहत सुबह 10 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।

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जागरूकता

शिविर : विश्व पशु दिवस पर जागरूक शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

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ओपीडी

मेडिकल कॉलेज चंबा में रविवार की छुट्टी के चलते इमरजेंसी कक्ष में ही मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी।

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आज खास