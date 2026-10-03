Chamba News: स्थानीय स्वर्णकारों की छवि खराब करने का आरोप, उपायुक्त से मिला संघ

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जिला स्वर्णकार संघ ने कहा- वर्षों से कायम है स्थानीय कारोबारियों और लोगों के बीच विश्वास का रिश्तासंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। जिला स्वर्णकार संघ ने बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले कुछ कारोबारियों पर स्थानीय स्वर्णकारों की छवि खराब करने और लोगों में गलतफहमियां पैदा करने का आरोप लगाया है।इस संबंध में संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रधान संजीव कुमार सम्मी, महासचिव ललित सोनी और ऋषि कपूर सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त मुकेश रेपसवाल से मिला।संघ पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ बाहरी कारोबारी विभिन्न प्रलोभन देकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे स्थानीय स्वर्णकारों के कारोबार पर असर पड़ने के साथ लोगों और कारोबारियों के बीच गलतफहमियां पैदा होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वर्णकार कई पीढ़ियों से जिले में पुश्तैनी कारोबार कर रहे हैं और ईमानदारी व विश्वसनीयता की परंपरा कायम रखे हुए हैं। संघ ने लोगों से किसी भी कारोबारी के साथ लेन-देन से पहले उसकी विश्वसनीयता और कारोबार से जुड़ी जानकारी की जांच करने की अपील की। साथ ही कहा कि जिले के सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि स्वर्णकार संघ की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।