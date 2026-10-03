Chamba News: पॉलिटेक्निक बनीखेत का आईआईआईटी ऊना से एमओयू

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संस्थान दिवस पर दोनों संस्थानों के बीच समझौता, शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग को मिलेगा बढ़ावासंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। राजीव गांधी राजकीय पॉलिटेक्निक बनीखेत ने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।शनिवार को आईआईआईटी ऊना के संस्थान दिवस के अवसर पर दोनों संस्थानों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।राजकीय पॉलिटेक्निक बनीखेत के प्राचार्य दीपक आंगरा ने बताया कि आईआईआईटी ऊना केंद्र सरकार का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। संस्थान दिवस पर आईआईआईटी ऊना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों संस्थानों के बीच एमओयू हुआ। इस दौरान आईआईआईटी ऊना की ओर से मनीष गौड़ मौजूद रहे।उन्होंने बताया कि समझौते से पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को विशेषज्ञों से सीखने, प्रशिक्षण लेने और विभिन्न तकनीकी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।प्राचार्य ने कहा कि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान के साथ हुए इस समझौते से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही उनके तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को विकसित करने में भी सहयोग मिलेगा।