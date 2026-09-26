Chamba News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 26 Sep 2026 10:27 PM IST
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आज खास
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बैठक
मंथन : भाजपा जिला प्रभारी विपिन सिंह परमार सिहुंता में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह 10:30 बजे लेंगे।
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मेला-उत्सव
दंगल : ग्राम पंचायत देवीदेहरा के लुठणू में दंगल का आयोजन दोपहर 1 बजे से किया जाएगा।
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धार्मिक
सत्संग : निरंकारी सत्संग भवन मुगला में सत्संग का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा।
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भजन-कीर्तन : जिला मुख्यालय स्थित हरिराय मंदिर में महिलाएं दोपहर 12 बजे से भजन-कीर्तन करेंगी।
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काम की बात:
बिछाई जाएगी तारकोल... चकोली-किहार मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से तारकोल बिछाने का कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने दी।
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गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी मुगला बाजार और हरदासपुरा बाजार में पूर्वाह्न 11 बजे गैस की आपूर्ति करेगी। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर की जाएगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी।
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मेडिकल कॉलेज में रविवार की छुट्टी के चलते ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। मरीज उपचार के लिए इमरजेंसी में स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैं।
आपातकालीन नंबर : 01899222392
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बैठक
मंथन : भाजपा जिला प्रभारी विपिन सिंह परमार सिहुंता में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह 10:30 बजे लेंगे।
मेला-उत्सव
दंगल : ग्राम पंचायत देवीदेहरा के लुठणू में दंगल का आयोजन दोपहर 1 बजे से किया जाएगा।
धार्मिक
सत्संग : निरंकारी सत्संग भवन मुगला में सत्संग का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से किया जाएगा।
भजन-कीर्तन : जिला मुख्यालय स्थित हरिराय मंदिर में महिलाएं दोपहर 12 बजे से भजन-कीर्तन करेंगी।
काम की बात:
बिछाई जाएगी तारकोल... चकोली-किहार मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से तारकोल बिछाने का कार्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी सहायक अभियंता वीरेंद्र कुमार ने दी।
गैस की आपूर्ति... करियां स्थित घरेलू गैस एजेंसी की गाड़ी मुगला बाजार और हरदासपुरा बाजार में पूर्वाह्न 11 बजे गैस की आपूर्ति करेगी। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर की जाएगी। यह जानकारी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी।
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मेडिकल कॉलेज में रविवार की छुट्टी के चलते ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी। मरीज उपचार के लिए इमरजेंसी में स्वास्थ्य परामर्श ले सकते हैं।
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