Chamba News: मणिमहेश यात्रा तक एचआरटीसी के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 31 Aug 2026 10:23 PM IST
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चालक-परिचालक से लेकर मेकेनिक और अधिकारियों तक सभी रहेंगे ड्यूटी पर
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन निगम ने कमर कस ली है।
यात्रा के दौरान बसों के लगातार संचालन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पविहन निगम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मणिमहेश यात्रा समाप्त होने तक किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। चालक-परिचालक, मेकेनिक सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी नियमित रूप से ड्यूटी पर रहेंगे। रविवार को भी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। यात्रा से पहले भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा और भरमौर की ओर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के चलते बसों की मांग भी बढ़ने लगी है। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बसों के सुचारू संचालन के साथ-साथ खराब होने वाली बसों को तुरंत ठीक करने के लिए मेकेनिकों की उपलब्धता भी जरूरी है। इसी को देखते हुए निगम ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय लिया है।
एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के चलते सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद ही कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा।
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चंबा। मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन निगम ने कमर कस ली है।
यात्रा के दौरान बसों के लगातार संचालन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पविहन निगम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मणिमहेश यात्रा समाप्त होने तक किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। चालक-परिचालक, मेकेनिक सहित अन्य कर्मचारी और अधिकारी नियमित रूप से ड्यूटी पर रहेंगे। रविवार को भी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। यात्रा से पहले भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा और भरमौर की ओर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के चलते बसों की मांग भी बढ़ने लगी है। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जा रहा है। बसों के सुचारू संचालन के साथ-साथ खराब होने वाली बसों को तुरंत ठीक करने के लिए मेकेनिकों की उपलब्धता भी जरूरी है। इसी को देखते हुए निगम ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय लिया है।
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एचआरटीसी के डीडीएम शुगल सिंह ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के चलते सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। यात्रा समाप्त होने के बाद ही कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा।
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