फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Goods were bought on credit for three months, but when the time came to pay, a cheque for an empty account was handed over.

Chamba News: तीन माह उधार सामान लिया, भुगतान की बारी आई तो थमा दिया खाली खाते का चेक

Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 25 Sep 2026 10:40 PM IST
विज्ञापन
Goods were bought on credit for three months, but when the time came to pay, a cheque for an empty account was handed over.
3.35 लाख का चेक बाउंस होने पर रजनेश को नौ माह का साधारण कारावास, 4.50 लाख जुर्माना-मुआवजा
विज्ञापन

राशि जमा न करवाने पर भुगतना होगा दो माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। तीन माह तक उधार पर सामान लेने के बाद बकाया चुकाने के लिए दिया गया 3.35 लाख रुपये का चेक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
मामला अदालत पहुंचा तो चंबा के रजनेश कुमार को सजा भुगतनी पड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निखिल अग्रवाल की अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत उसे दोषी करार देते हुए नौ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 4.50 लाख रुपये जुर्माना-मुआवजा भी लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता को दी जाएगी। राशि जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला बालू बाजार चंबा स्थित हरि सरन एंड संस के मालिक अनुप महाजन की ओर से दायर शिकायत से संबंधित है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने जून, जुलाई और अगस्त 2020 में कुल 3,36,777 रुपये का सामान उधार लिया था। बकाया राशि के भुगतान के लिए छह सितंबर 2021 को 3.35 लाख रुपये का चेक दिया गया।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन नौ सितंबर 2021 को बैंक ने इसे अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ अनादरित कर दिया। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर चेक की राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। नोटिस मिलने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से चेक, बैंक का रिटर्न मेमो, कानूनी नोटिस, डाक रसीद, पावती, डिलीवरी प्रमाण और खाता विवरण समेत विभिन्न दस्तावेज पेश किए गए। शिकायतकर्ता ने बयान में आरोपी की ओर से उधार पर सामान लेने और बकाया भुगतान के लिए चेक जारी करने की बात कही।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। सजा पर बहस के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी के पहली बार अपराध करने, परिवार में आश्रित सदस्यों और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नरमी की मांग की। शिकायतकर्ता की ओर से कड़ी सजा देने का आग्रह किया गया।

अदालत ने चेक अनादरण के मामलों में लगातार वृद्धि का हवाला देते हुए दोषी को परिवीक्षा का लाभ देने से इन्कार कर दिया। हालांकि, राहतकारी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नौ माह के साधारण कारावास और 4.50 लाख रुपये जुर्माना-मुआवजे की सजा सुनाई।
--
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed