Chamba News: एनालॉग पनीर की सप्लाई पर खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आने वाले दिनों में दुकानों, ढाबों और होटलों से पनीर के सैंपल भी लिए जाएंगे। जांच में मानकों के विपरीत पनीर मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि पनीर की गुणवत्ता, पैकेजिंग और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिले के सभी उपमंडलों में चरणबद्ध तरीके से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पनीर की बिक्री और आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों पर विशेष नजर रहेगी।विभाग की टीमें बाजार में उपलब्ध पनीर के नमूने लेकर जांच करवाएंगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों की अनदेखी पर रोक लगाना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील की है। खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता, पैकेजिंग, निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जांच करने को कहा गया है। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।