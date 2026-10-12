Chamba News: पहाड़ के स्वाद ने खोले कमाई के रास्ते, खज्जियार की 13 महिलाएं बनीं उद्यमी

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अचार, घी और ऊनी उत्पाद बेचकर महीने में 20 हजार रुपये तक कमा रहीं महिलाएंसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। खज्जियार की महिलाओं ने घरों में सहेजे पारंपरिक हुनर को अब कमाई का जरिया बना लिया है। मिस्टिक विलेज में संचालित गांव की हट्टी ने उनके हाथों से तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का मंच दिया है।करीब डेढ़ साल में हिमस्वाद और हिमसखी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 13 महिलाओं की मेहनत घरों से निकलकर पर्यटकों तक पहुंची है। अब वे अपने उत्पाद बेचकर महीने में 20 हजार रुपये तक कमा रही हैं। महिलाएं मिलकर एक ही दुकान का संचालन कर रही हैं, जिससे उन्हें हर महीने करीब 20 हजार रुपये की कमाई हो रही है। वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन-पोषण करने में भी योगदान दे रही हैं। चंबा की ज्योति नाथ पेंटिंग बनाती हैं। उन्होंने महिलाओं को इस काम के लिए मार्गदर्शन दिया।समूह की सदस्य सपना कुमारी, रीना देवी, रेखा देवी, निर्जला देवी और सुरिस्ता देवी ने बताया कि पहले घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अपने हुनर से कमाई करने के अवसर सीमित थे। गांव की हट्टी से जुड़ने के बाद उन्हें समूह में काम करने और अपने उत्पाद बेचने का मौका मिला। इससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह खुली है।हट्टी में घर पर तैयार अचार, जैम, चटनी और शुद्ध घी के साथ हाथ से बने ऊनी उत्पाद और स्थानीय कारीगरी की वस्तुएं बेची जा रही हैं। खज्जियार घूमने आने वाले पर्यटक इन उत्पादों को खरीद रहे हैं। इससे पहाड़ी स्वाद और स्थानीय शिल्प को पहचान मिल रही है। नॉटऑनमैप की ओर से प्रोत्साहित इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल को आजीविका से जोड़ना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।