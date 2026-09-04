Chamba News: शौचालय के लिए लंगर समिति और पंचायत में विवाद

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लंगर समिति का आरोप है कि पंचायत ने पहले शौचालयों की चाबी देकर सफाई करवाई और पानी के लिए नलके लगवाए लेकिन अब चाबी वापस लेकर शौचालयों पर ताला जड़ दिया है।मैहला में लंगर लगा रही श्री मणिमहेश लंगर समिति सेवा मोगा के सदस्य रूबी सिंगला और हेप्पी सिंगला ने बताया कि पंचायत की ओर से शुरुआत में उन्हें शौचालयों की चाबी दी गई थी।समिति ने अपने खर्चे पर शौचालयों की सफाई करवाई और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नलके भी लगवाए। उनका आरोप है कि अब पंचायत प्रधान ने चाबी वापस लेकर शौचालयों पर ताला लगा दिया है।समिति सदस्यों ने बताया कि मणिमहेश यात्रा के दौरान लंगर लगाने के लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति ली है और 22 हजार रुपये शुल्क भी जमा करवाया है।इसके बावजूद पंचायत प्रतिनिधि लंगर की अनुमति की पर्ची देखने पहुंच रहे हैं। इससे उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने उपायुक्त से हस्तक्षेप कर शौचालय श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने और विवाद का समाधान करवाने की मांग की है।उधर, ग्राम पंचायत गागला की प्रधान रीता देवी ने बताया कि वह मणिमहेश यात्रियों के लिए लगाए गए लंगर की जांच करने गई थीं। शौचालय की चाबी समिति को दी गई थी। वह चाबी उनके पास नहीं है।