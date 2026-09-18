Chamba News: दर्जा सिविल अस्पताल का, फिर भी अल्ट्रासाउंड सुविधा से महरूम चुवाड़ी

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अल्ट्रासाउंड के लिए ग्रामीणों को लगानी पड़ रही टांडा या पठानकोट की दौड़

संवाद न्यूज एजेंसी

चुवाड़ी (चंबा)। भटियात क्षेत्र के ग्रामीणों को सिविल अस्पताल की सुविधा मिलने के बावजूद अब तक अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है।

चुवाड़ी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद क्षेत्र की करीब 71 पंचायतों की आबादी को जांच करवाने के लिए टांडा और पठानकोट का रुख करना पड़ रहा है। इससे मरीजों को अतिरिक्त समय और धन खर्च करना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू न होने से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई मामलों में चिकित्सकों की ओर से अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दिए जाने के बाद मरीजों को दूर के अस्पतालों में जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों में राजेश कुमार, अमर सिंह, देवी चंद, राज कुमार, सुनील कुमार का कहना है कि भटियात क्षेत्र की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इसी अस्पताल पर निर्भर है। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों को काफी राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार से अस्पताल में जल्द अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू करने की मांग उठाई है। उधर, एसएमओ डॉ. मोहन सिंह ने बताया कि यह मामला ध्यान में है। उन्होंने कहा कि इस बारे सरकार को अवगत करवाया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही सुविधा शुरू होगी।

अस्पताल में मशीन उपलब्ध, क्षेत्र की 71 पंचायतों के मरीज हो रहे परेशान