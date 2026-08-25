Chamba News: दिल्ली के विकास ने जीती पहली माली

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पहली माली में दिल्ली के पहलवान विकास ने जसौरगढ़ के लतीफ को पटखनी देकर जीत दर्ज की। विजेता को 17 हजार और उपविजेता को 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी गई।दूसरी माली में जम्मू के राका पहलवान ने जसौरगढ़ के मोहन लाल को हराकर मुकाबला अपने नाम किया। दंगल में दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, तीसा और किहार सहित विभिन्न क्षेत्रों से 150 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया।रोमांचक मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दंगल का शुभारंभ ग्राम पंचायत खरल के प्रधान देस राज वर्मा ने किया। उन्होंने मेला कमेटी को 5100 रुपये की राशि भेंट की। समापन समारोह में डलहौजी विधायक डीएस ठाकुर के पुत्र राहुल ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। पंचायत समिति सलूणी के उपाध्यक्ष मदन ठाकुर भी मौजूद रहे।दंगल के दौरान पहलवानों ने कुश्ती के दांव-पेच और दमखम से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। हर मुकाबले के बाद दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का उत्साह बढ़ाया।मेला कमेटी अध्यक्ष विनोद कुमार ने दंगल के सफल आयोजन में सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताया।