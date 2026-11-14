Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Dalhousies valleys filled with devotion through morning processions

Chamba News: प्रभात फेरियों से भक्तिमय हुईं डलहौजी की वादियां

Sat, 14 Nov 2026 09:31 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 14 Nov 2026 09:31 PM IST
विज्ञापन
Dalhousies valleys filled with devotion through morning processions
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर आयोजन शुरू, गुरबाणी और शबद-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल
विज्ञापन

गांधी चौक और सदर बाजार में श्रद्धालुओं के घर पहुंची संगत, निशान साहिब पर अर्पित किए फूल
संवाद न्यूज एजेंसी
डलहौजी (चंबा)। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को डलहौजी में प्रभात फेरियों का शुभारंभ हुआ। सुबह गुरबाणी, शबद-कीर्तन और वाहेगुरु के जयकारों से पर्यटन नगरी की वादियां गूंज उठीं।
प्रभात फेरी श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा डलहौजी से रवाना होकर गांधी चौक स्थित नरेंद्र पुरी के निवास स्थान पहुंची। यहां परिवार ने संगत का स्वागत किया और निशान साहिब पर फूल-मालाएं अर्पित कीं। इसके बाद प्रभात फेरी सदर बाजार में अविनाश पलाहा के निवास स्थान पहुंची। यहां भी परिवार ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। संगत ने शबद-कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी की महिमा का गुणगान किया और सभी की सुख-शांति के लिए अरदास की।
विज्ञापन

श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान परमजीत सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मानवता, समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश देती हैं। प्रभात फेरियों के माध्यम से संगत इन शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचा रही है। प्रकाश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed