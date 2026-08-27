Chamba News: रक्षाबंधन पर डलझील में डुबकी लगाने के लिए जुटने लगी भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसी

भरमौर (चंबा)। मणिमहेश यात्रा अधिकारिक तौर पर शुरू होते ही रक्षाबंधन व श्रावण पूर्णिमा के स्नान के लिए सैंकड़ो शिव भक्त डल झील जा रहे हैं।

इस पवित्र दिन कैलाश पर्वत के दर्शन के उपरांत डल झील में डुबकी लगाने के बाद चतुर्मुखी शिव लिंग की पूजा-अर्चना करेंगे। उधर, लाहौल-स्पिति से शिव भक्तों का जत्था भी 28 अगस्त को पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन डल में पंहुचेगा। यह जत्था पैदल कुगति जोत पार कर कार्तिक स्वामी के दर्शन कर परिक्रमा के रास्ते आएगा। रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के पावन पवित्र दिन डल झील पर डुबकी लगाएंगे। जैसे ही लाहौल के श्रद्धालुओं का जत्था डल झील पर पहुंचेगा तो वहां का माहौल भगवान शंकर के जयकारों से गूंज उठेगा। महंत आकाश गिरी बताते हैं कि श्रावण महीनें के दिनों भगवान शंकर की पूजा, व्रत सच्चे मन से करते हैं उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा रहती है। संवाद



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भरमौर से डलझील जा रहे शिव भक्त, इस दिन का स्नान माना जाता है शुभ