Chamba News: शनिदेव मंदिर के पास अतिक्रमण पर वार, हटाईं दो अवैध रेहड़ियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एक सप्ताह पहले लगी थीं रेहड़ियां, रेहड़ियां लगने से संकरी हो गई थी सड़कसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे करने वालों पर नगर परिषद चंबा ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को नगर परिषद की टीम ने शनिदेव मंदिर के समीप निरीक्षण कर वहां लगाई गई दो अवैध रेहड़ियों को हटाया।अचानक हुई कार्रवाई से रेहड़ी-फड़ी संचालकों में हड़कंप मच गया, जबकि स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत की सांस ली।जानकारी के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले कुछ लोगों ने शनिदेव मंदिर के समीप बिना अनुमति रेहड़ियां लगा दी थीं। इससे सड़क के किनारे अतिक्रमण बढ़ने लगा था। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन चालकों और राहगीरों की आवाजाही होती है। ऐसे में रेहड़ियां लगने से रास्ता संकरा होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका थी।शनिवार को नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और दोनों रेहड़ियों को हटाने की कार्रवाई की। नगर परिषद की इस कार्रवाई को सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।शहरवासी रमेश कुमार, सुनील कुमार, अजय कुमार, भूपेंद्र सिंह और लक्की सिंह ने कहा कि अवैध रेहड़ी-फड़ियां लगने से लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है। उन्होंने नगर परिषद से नियमित निरीक्षण करने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की मांग की, ताकि सार्वजनिक रास्तों पर आवागमन सुचारु बना रहे।नगर परिषद चंबा की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में अवैध रूप से रेहड़ी-फड़ी लगाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसा किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।