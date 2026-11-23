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मुख्य मामले के निपटारे तक जारी रहेगा आदेशसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। बनीखेत-खैरी में भूमि विवाद से जुड़े मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी को विवादित भूमि पर खोदाई करने, खंभे लगाने और निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दी है। यह अस्थायी निषेधाज्ञा मुख्य मामले के अंतिम निपटारे तक प्रभावी रहेगी। सिविल जज डलहौजी मेघा शर्मा ने यह आदेश जारी किए।आवेदक की ओर से अदालत में दायर आवेदन में आरोप लगाया गया कि वह मौजा बानीखेत खैरी तहसील डलहौजी स्थित खाता-खतोनी संख्या 390/396 से 398 और खसरा संख्या 19 में शामिल 4-19-00 बीघा भूमि का सह-मालिक और कब्जाधारी है। आरोप था कि प्रतिवादी ने बिना किसी अधिकार के उसकी आरसीसी नींव को नुकसान पहुंचाकर खुदाई और खंभे लगाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही निर्माण सामग्री एकत्र करने और घर के रास्ते पर अतिक्रमण कर टिन की छत बनाने का भी आरोप लगाया गया।वहीं, प्रतिवादी ने अपने जवाब में आवेदक के दावे का विरोध करते हुए कहा कि वह भी भूमि का पंजीकृत सह-स्वामी है और अपने हिस्से की जमीन पर विकास कार्य कर रहा था। उसने आरोपों को निराधार बताते हुए आवेदन खारिज करने की मांग की। अदालत ने वर्ष 2021-22 की जमाबंदी और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। रिकॉर्ड के अनुसार आवेदक का विवादित भूमि पर सह-स्वामित्व और कब्जा प्रथम दृष्टया स्थापित होता है। अदालत ने 30 मई 2025 की सीमांकन रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रतिवादी की ओर से किया गया निर्माण उसकी भूमि पर नहीं पाया गया। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के आधार पर विवादित भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक माना। इसके बाद प्रतिवादी को मुख्य मामले के अंतिम निर्णय तक विवादित भूमि पर खुदाई, खंभे लगाने और निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया।