फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Confusing signage at Dradda leaves travelers puzzled with conflicting distance markers to the destination.

Chamba News: एक जगह, मंजिल की दो-दो दूरियां, द्रड्डा में संकेतकों ने उलझाए यात्री

Wed, 26 Aug 2026 10:42 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 26 Aug 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
Confusing signage at Dradda leaves travelers puzzled with conflicting distance markers to the destination.
धर्मशाला 159 या 133 किमी? भरमौर भी 93 और 88 किमी दूर, दूरी दर्शाने वाले बोर्ड बने असमंजस का कारण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बनीखेत (चंबा)। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर द्रड्डा में सड़क के किनारे लगे दूरी दर्शाने वाले संकेतक यात्रियों के लिए सुविधा के बजाय असमंजस का कारण बन गए हैं।
यहां एक-दूसरे के पास लगे संकेतकों पर एक ही गंतव्य की अलग-अलग दूरी दर्ज है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक और यात्री यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर सही दूरी कौन सी है।
विज्ञापन

द्रड्डा में लगे एक संकेतक पर धर्मशाला की दूरी 159 किलोमीटर दर्शाई गई है, जबकि इसके ठीक पास लगे दूसरे संकेतक पर यही दूरी 133 किलोमीटर बताई गई है। इसी तरह भरमौर की दूरी को लेकर भी दोनों संकेतकों में अंतर है। एक बोर्ड पर भरमौर 93 किलोमीटर दूर बताया गया है, जबकि करीब 50 मीटर की दूरी पर लगे दूसरे संकेतक में इसकी दूरी 88 किलोमीटर दर्ज है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक ही स्थान पर कुछ ही दूरी के अंतराल में अलग-अलग दूरी दर्शाने वाले संकेतक लगे होने से यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। खासकर पहली बार इस मार्ग से गुजरने वाले बाहरी राज्यों के वाहन चालकों के लिए यह स्थिति परेशानी का सबब बन रही है। यात्रियों के लिए दूरी दर्शाने वाले संकेतक मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं, ऐसे में उनमें इस तरह की विसंगति सवाल खड़े कर रही है।
स्थानीय निवासी अनिल कुमार, सुमित कुमार, विनोद कुमार और सिकंदर ने बताया कि ये संकेतक लंबे समय से इसी स्थिति में लगे हुए हैं। कई बार ध्यान दिलाने के बावजूद इनमें सुधार नहीं हुआ। उन्होंने संबंधित विभाग से पुराने संकेतकों की जांच करवाकर सही दूरी वाले नए संकेतक लगाने की मांग की है, ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके।

उधर, एनएचएआई के साइट इंजीनियर वरुण कुमार ने बताया कि द्रड्डा में लगे संकेतक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से स्थापित किए गए थे। अब मार्ग एनएचएआई के अधीन है। उन्होंने कहा कि संकेतकों में दूरी संबंधी त्रुटि को जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed