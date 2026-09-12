Chamba News: मणिमहेश यात्रियों की सेवा में चौगान में लगाया भंडारा

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भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान सेवादार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे रहे। मणिमहेश यात्रा के दौरान चंबा पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भंडारा राहत और सेवा का माध्यम बना। हर साल रामबण के समाजसेवी चौगान में मणिमहेश यात्रा के दौरान भंडारा लगाते हैं। संवाद

चंबा। ऐतिहासिक चौगान में मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें यात्रियों को भोजन और प्रसाद वितरित किया गया।